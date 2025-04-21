Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Der Schlüssel

KultKrimiStaffel 5Folge 13
Der Schlüssel

Ein Fall für Zwei

Folge 13: Der Schlüssel

60 Min.Ab 12

Anne Körner will den Häftling Harald Schunke heiraten. Das Dorf lästert und ihr Bruder Walter ist auch nicht gerade begeistert. Nur ihr Vater freut sich auf den künftigen Schwiegersohn. Am Tag seiner Entlassung wartet Anne am Bahnhof vergebens auf ihren zukünftigen Mann. Auch in den nächsten Tagen bleibt er verschwunden. In ihrer Verzweiflung wendet sich Anne an den Anwalt ihres Verlobten, an Dr. Franck.

