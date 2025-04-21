Ein Fall für Zwei
Folge 8: Blut
Die 17-jährige Kathi Sander wurde entführt. Nach dem Konkurs seiner Firma hat ihr Vater Karl einen Offenbarungseid leisten müssen und soll nun an die Entführer zwei Millionen Mark zahlen. Er befürchtet zu Recht, dass er bei Einschaltung der Polizei die 1,3 Millionen Mark, die er "unbeleuchtet" im Ausland für sich arbeiten lässt, seinen Gläubigern abtreten muss. Sander wendet sich an Dr. Franck. Als Renate, die geschiedene Frau von Sander, turnusmäßig von ihrem Besuchsrecht bei ihrer Tochter Gebrauch machen will und erfährt, was geschehen ist, zwingt sie Dr. Franck, zur Rettung ihrer Kathi in die Verhandlungen mit den Gangstern eingebunden zu werden. Sie ist sogar bereit, sich mit 160.000 Mark an der Lösegeldsumme zu beteiligen.
