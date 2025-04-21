Ein Fall für Zwei
Folge 11: Gewissensbisse
Der Postbeamte Jochen Billiger gerät nach seiner Scheidung in große finanzielle Not. Er muss Unterhalt für seine Tochter und deren heimlich arbeitende Mutter bezahlen. Für sein neues Leben mit der attraktiven Ute Sowinski bleibt wenig übrig. Robby Neu, der Wirt der Kneipe, in der sie arbeitet, versucht, Jochen für eine "krumme Sache" zu gewinnen, bei der er sein Wissen als Postbeamter in bares Geld, in viel Geld, verwandeln kann. Wenn er Spätdienst hat, weiß er, ob der Bundesbank noch die Geldsäcke von ausländischen Zentralbanken ausgeliefert werden, oder ob sie im Tresorraum der Post bis zum nächsten Morgen gelagert bleiben. Außerdem weiß er, in welchem der Schließfächer der Schlüssel zum Tresor liegt. Nachdem er von Dr. Franck über die Schwierigkeiten aufgeklärt wurde, die Unterhaltsregelung zu revidieren, betrinkt er sich und plaudert seine Postgeheimnisse aus. Sein Kollege Heinz Perz hilft Robby bei dem Einbruch in den Tresorraum, die Beute beläuft sich auf runde 1,5 Millionen Mark. Als die Kriminalpolizei den Kreis der Verdächtigen zunehmend einengt, schlägt Jochens Gewissen immer heftiger. Er übergibt seinen Beuteanteil von 500.000 Mark an Dr. Franck und hofft dadurch, ein mildes Verfahren gegen sich zu ermöglichen. Doch er hat die Rechnung ohne die beiden Komplizen gemacht.
