Ein Fall für Zwei
Folge 15: Blutige Rosen
Der Rosenverkäufer Hugo Roether, bekannt als "der alte Rosenhugo", wird von einem hellblauen Mercedes angefahren und mit tödlichen Verletzungen seinem Schicksal überlassen. Einziger Anhaltspunkt: ein defekter Scheinwerfer am Fluchtfahrzeug. Die Fahndung der Polizei kann zwar den Unfallwagen und dessen Halter ermitteln, den Staatsanwalt Karl-Heinz Naumann, doch ist die Sache damit keineswegs aufgeklärt. Als Fahrer und Unfallflüchtiger kommt sehr viel mehr der Ganove Uwe Kroll in Betracht, auch wenn er behauptet, den Wagen erst nach dem Unfall gestohlen zu haben. Sein Rechtsanwalt Dr. Franck und Matula stellen bald fest, dass Kroll Werkzeug einer kriminellen Bande sein könnte, die sich von Staatsanwalt Naumann in ihren schmutzigen Geschäften gestört fühlt.
