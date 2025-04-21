Ein Fall für Zwei
Folge 2: Man lebt nur einmal
Irma, die Frau seines früheren Mandanten Alfred Westermühl, erscheint sehr verzweifelt bei Dr. Franck und bittet um sofortige Hilfe. Ihr Mann sei gerade dabei, sich umzubringen. Er sei in der Presse als Protagonist einer Autoschieberbande dargestellt worden, obwohl er in Wahrheit selbst Opfer dieser Leute sei. Sein Lebenswerk, eine Autowerkstatt, wurde damit zerstört. Nun wolle er sich mit seiner Werkstatt in Flammen aufgehen lassen. Nur Dr. Franck habe genug Einfluss, ihn von seiner Tat abzubringen und die Möglichkeit, juristische Schritte zur Verringerung der bevorstehenden Schwierigkeiten einzuleiten. Trotz des Einsatzes von Dr. Franck kommt es zum Schlimmsten. Alfred Westermühl nimmt sich vor seinen Augen das Leben. Als Dr. Franck sich um die trauernde Witwe kümmert und sie nach den ersten Vernehmungen der Polizei heimbringt, hat er das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick