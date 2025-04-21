Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Roter Freitag

KultKrimiStaffel 5Folge 14
Roter Freitag

Roter FreitagJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 14: Roter Freitag

60 Min.Ab 12

Eines Morgens wird eine Gelegenheitsprostituierte von einem Jogger im Frankfurter Stadtwald erwürgt aufgefunden. Kurz darauf taucht ihr Ehemann, Dirk Petzold, bei Dr. Franck auf. Petzold möchte erfahren, in welcher Angelegenheit Franck Angelika anwaltlich vertreten hat. Als Dr. Franck erfährt, wie Frau Petzold ums Leben gekommen ist, versucht er mit Matulas Hilfe die Hintergründe ihres Todes aufzudecken. Matula zieht in der Rolle eines Vetters von Herrn Petzold in dessen Haus, um seine Recherchen in der Nachbarschaft aufnehmen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen