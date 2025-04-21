Ein Fall für Zwei
Folge 14: Roter Freitag
60 Min.Ab 12
Eines Morgens wird eine Gelegenheitsprostituierte von einem Jogger im Frankfurter Stadtwald erwürgt aufgefunden. Kurz darauf taucht ihr Ehemann, Dirk Petzold, bei Dr. Franck auf. Petzold möchte erfahren, in welcher Angelegenheit Franck Angelika anwaltlich vertreten hat. Als Dr. Franck erfährt, wie Frau Petzold ums Leben gekommen ist, versucht er mit Matulas Hilfe die Hintergründe ihres Todes aufzudecken. Matula zieht in der Rolle eines Vetters von Herrn Petzold in dessen Haus, um seine Recherchen in der Nachbarschaft aufnehmen zu können.
