Ein Fall für Zwei
Folge 6: 70.000 bar
Vor eineinhalb Jahren sind Dr. Ralf Soleg beim Joggen von einem Lieferwagen beide Beine zerquetscht worden. Nun wurde Unfallverursacher Werner Tross vorzeitig aus der Haft entlassen. Ralfs Schwester Helma fürchtet einen erneuten Anschlag auf ihren Bruder - Tross hatte nach dem Unfall sein marodes Altersheim durch eine mysteriöse Barzahlung von 70.000 Mark wieder flott gemacht und Dr. Solegs Unfall scheint damit zusammen zu hängen. Helmas Sorge um Ralf geht so weit, dass sie darüber ihre Ehe mit Fritz Golland riskiert, der sich an ihr "Nein" zu ehelichen Beziehungen nicht gewöhnen will. Andererseits wirbt Ralfs Noch-Ehefrau Gundy wieder um seine Gunst, nachdem sie sich vor seinem Unfall einem anderen Mann zugewandt hatte. Sie behauptet, aus ihrem Fehler gelernt zu haben, und möchte ihren Schlüssel zu Ralfs Wohnung gern zurückhaben, um sich wieder ganz zu Hause bei ihm fühlen zu können. In einem Gespräch mit Dr. Franck äußert Helma einen schweren Verdacht.
