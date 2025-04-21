Ein Fall für Zwei
Folge 12: Seitensprung
60 Min.Ab 12
Kurz vor seiner Hochzeit mit der Gräfin von Kaltenbach betrügt der windige Finanzmakler Hartwig seine Zukünftige. Um das zu vertuschen, täuscht er nach einem Barbesuch seine Entführung vor. Er zieht in seiner Bedrängnis Dr. Franck zu Rate. Als der jede Unterstützung seines früheren Mandanten ablehnt, kommt es wenig später zu einem blutigen Ende der fingierten Entführung Hartwigs.
