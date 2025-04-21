Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Seitensprung

KultKrimiStaffel 5Folge 12
Seitensprung

SeitensprungJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 12: Seitensprung

60 Min.Ab 12

Kurz vor seiner Hochzeit mit der Gräfin von Kaltenbach betrügt der windige Finanzmakler Hartwig seine Zukünftige. Um das zu vertuschen, täuscht er nach einem Barbesuch seine Entführung vor. Er zieht in seiner Bedrängnis Dr. Franck zu Rate. Als der jede Unterstützung seines früheren Mandanten ablehnt, kommt es wenig später zu einem blutigen Ende der fingierten Entführung Hartwigs.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen