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Ein Hof zum Verlieben

Entwurzelt

SAT.1Staffel 1Folge 103vom 18.05.2026
Entwurzelt

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 103: Entwurzelt

23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Laura geht auf Abstand zu Tim. Als sie Maja aus dem Krankenhaus abholen will, erhält sie ausgerechnet Unterstützung von Oliver. Die Fischers sind entzweit. Anna und Leonard bleiben im Haus zurück, während Ludwig und Moritz ausziehen. Währenddessen freut sich Ludger auf sein Date. Als Sören ihn vor Onlinebetrügerinnen warnt, wird er nervös. Tatsächlich entpuppt sich sein Date anders als erwartet.

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