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Ein Hof zum Verlieben

Leichen im Keller

SAT.1Staffel 1Folge 113vom 26.05.2026
Leichen im Keller

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 113: Leichen im Keller

24 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Olivers Rachegelüste nehmen weiter zu. Er beauftragt einen Privatdetektiv, der in Tims Vergangenheit nach dunklen Geheimnissen suchen soll. Annas blinde Wut bringt sie an den Rand eines tätlichen Ausbruchs gegen Regina - doch im letzten Moment kann Moritz Schlimmeres verhindern. Sören lädt Susi und seine Mutter Ilse zu einem ersten Kennenlernen ein. Ilse überreicht Susi ein Geschenk: eine äußerst gewöhnungsbedürftige Halskette, die sie ausgerechnet bei ihrer Hochzeit tragen soll.

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