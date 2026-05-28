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Ein Hof zum Verlieben

Die Schuldfrage

SAT.1Staffel 1Folge 118vom 28.05.2026
Die Schuldfrage

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 118: Die Schuldfrage

24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Laura ist geschockt, als sie erfährt, was sich am Hof abgespielt hat, und ist Tim für sein Einschreiten dankbar. Ludwigs vereitelte Tat wühlt die Fischer-Familie auf. Auch Ludwig steht unter Schock, denn er wollte nie ein Menschenleben gefährden. Holtmann muss verdauen, dass sein Online-Schwarm ausgerechnet seine Gegenspielerin ist. Gibt er der Liebe trotzdem eine Chance?

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