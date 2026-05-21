Ein Hof zum Verlieben
Folge 110: Goldene Aussichten
23 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Olivers Worte wirken bei Ludwig nach, und er glaubt, dass der Deal mit den Dornbuschs ihm und seinem Vater eine neue Zukunft bescheren könnte. Anna will sich aufmunternd um Leonard kümmern. Doch schnell wird klar, dass Leonard das eigentlich gar nicht möchte. Holtmann chattet weiterhin mit seiner Erzfeindin Schmiedeling - ohne es zu ahnen. Da unterläuft ihm ein peinlicher Fauxpas.
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