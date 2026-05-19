Ein Hof zum Verlieben
Folge 105: Was ist schon normal?
24 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Laura nimmt Olivers Hilfe dankbar an, weil ihr Auto in der Werkstatt ist. Als Oliver jedoch mehr will, weist sie ihn entschieden zurück. Maja und Ludwig begraben jeweils auf sehr unterschiedliche Art und Weise ihre Romanze. Susi will Leonards Schmerz lindern und greift dafür auf eine List zurück. Doch die droht gewaltig zu scheitern.
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