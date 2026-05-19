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Ein Hof zum Verlieben

Was ist schon normal?

SAT.1Staffel 1Folge 105vom 19.05.2026
Was ist schon normal?

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 105: Was ist schon normal?

24 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Laura nimmt Olivers Hilfe dankbar an, weil ihr Auto in der Werkstatt ist. Als Oliver jedoch mehr will, weist sie ihn entschieden zurück. Maja und Ludwig begraben jeweils auf sehr unterschiedliche Art und Weise ihre Romanze. Susi will Leonards Schmerz lindern und greift dafür auf eine List zurück. Doch die droht gewaltig zu scheitern.

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