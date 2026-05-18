Ein Hof zum Verlieben
Folge 104: Keine Gesten
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Laura ist beeindruckt von Tim, als der ihr klarmacht, dass er an ihre junge Liebe glaubt. Nach dem großen Bruch wollen Susi und Tim die Fischer-Familie auffangen. Während Susi sich um Leonard und Anna kümmert, versucht Tim, zu Moritz durchzudringen. Holtmann schöpft wieder Hoffnung, als er mit Sören ein neues Dating-Profil aufsetzt. Er scheint seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Noch weiß er jedoch nicht, wer sich hinter diesem Profil verbirgt.
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