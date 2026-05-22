Ein Hof zum Verlieben
Folge 112: Schweres Erbe
24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Laura wendet sich an Anna und eröffnet ihr, dass die Dornbuschs Ludwig für ihre Zwecke nutzen. Sie ist außer sich vor Wut. Ludwig hat ein schlechtes Gewissen, weil er schuld ist an Leonards Besäufnis. Die beiden versöhnen sich, doch die Last der Entscheidung führt zum nächsten Konflikt. Susi fühlt sich von einer Seniorin verfolgt, die ein Teil von Sörens Leben ist.
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