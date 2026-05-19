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Ein Hof zum Verlieben

Zorn

SAT.1Staffel 1Folge 106vom 19.05.2026
Zorn

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 106: Zorn

23 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Laura lernt die Richterin Schwarz, die mit der Berufung im Saskia Weipert Fall betraut ist, von ihrer strengen Seite kennen. Oliver will sich Laura ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen. Doch als er auf Ludwig trifft, kommt er auf eine verhängnisvolle Idee. Susi glaubt, dass Leonard wegen ihr noch bedrückter ist, als zuvor. Doch dann merkt sie überrascht, dass sie falsch liegt.

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