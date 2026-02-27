Ein Hof zum Verlieben
Folge 5: Gewinne und Verluste
23 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Um Antworten und Klarheit zu finden, spricht Laura Davids Kumpel Tim an. Er führt sie daraufhin an einen alten Jugendort. Tim merkt, dass er Laura am liebsten gar nicht gehen lassen möchte. Moritz kann Anna nicht mehr verheimlichen, dass er das Geld für die nächste Tilgungsrate des Hauskredits investiert und vollständig verloren hat. Anna ist fassungslos. Georg erkennt, dass Henni den Entschluss von Laura in seinem Sinne beeinflussen könnte und hilft ihr beim Erkunden des Hofes.
