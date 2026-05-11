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Ein Hof zum Verlieben

Alles auf eine Karte

SAT.1Staffel 1Folge 95vom 11.05.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 95: Alles auf eine Karte

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Laura bekommt mit, wie sehr Ludwig noch Majas Herz berührt. Als Maja dann eine ganz besondere Sprachnachricht von ihm bekommt, freut sich Laura für sie. Majas harmlose Frage nach dem Verbleib der Bodensee-Karte wühlt Anna auf. Als sie auch noch erfährt, dass Ludwig weiterhin mit Maja zusammen sein möchte, reißt es ihr den Boden unter den Füßen weg. Georg ist in Henni verliebt. Doch wird er ihr seine Gefühle gestehen können?

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