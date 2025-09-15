Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Al sieht rot
23 Min.
Die "Kyoto National Bank" will der Footballmannschaft von Als ehemaliger Highschool eine Anzeigetafel spendieren. Die Tafel soll nach dem besten Spieler der Schule benannt werden. Al ist sicher, dass die Tafel nach ihm benannt werden wird. Marcy, die bei der Bank angestellt ist, versucht, dies zu verhindern. Sie macht den berühmten Footballstar Terry Bradshaw ausfindig, der nur zwei Monate auf der Highschool war. Al beschließt daraufhin, die Anzeigetafel in die Luft zu sprengen.
