Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Bud im Ring
23 Min.Ab 6
Buds sehnlichster Wunsch ist es, in den "No Ma'am"-Club aufgenommen zu werden. Als Aufnahmeprüfung verlangt man von ihm, dass er sich mit dem gefürchteten Wrestler King Kong Bundy fotografieren lässt. Ein Live-Kampf King Kongs wird im Fernsehen übertragen - da sitzen am Abend natürlich alle zu Hause vor dem TV-Gerät. Bud aber mischt sich im Club als Biene verkleidet unter die Wrestler. Dummerweise muss er dann auch in den Ring - und erlebt sein blaues Wunder.
