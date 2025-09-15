Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bud im Ring

Sony PicturesStaffel 10Folge 7
Folge 7: Bud im Ring

23 Min.Ab 6

Buds sehnlichster Wunsch ist es, in den "No Ma'am"-Club aufgenommen zu werden. Als Aufnahmeprüfung verlangt man von ihm, dass er sich mit dem gefürchteten Wrestler King Kong Bundy fotografieren lässt. Ein Live-Kampf King Kongs wird im Fernsehen übertragen - da sitzen am Abend natürlich alle zu Hause vor dem TV-Gerät. Bud aber mischt sich im Club als Biene verkleidet unter die Wrestler. Dummerweise muss er dann auch in den Ring - und erlebt sein blaues Wunder.

Sony Pictures
