Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Heiße Weihnachten
23 Min.Ab 6
Al plant eine Männer-Weihnachtsparty im Schuhladen. Er und seine Freunde rufen bei einer Sex-Hotline an. Keiner merkt, dass am anderen Ende der Leitung Peggys Mutter sitzt. Als Al davon Wind bekommt, sitzt er in der Klemme: Er will seine Kumpel nicht übers Ohr hauen. Andererseits bringt Telefonsex eine Menge Geld. Er könnte seiner Familie ein korrektes Weihnachtsessen spendieren. Dann eskaliert die Situation: Einer von Als Freunden will die sexy Stimme kennen lernen.
