Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Auf Bärenjagd
23 Min.
Peggys verfressene Mutter sucht mal wieder die Bundys heim, weil sie sich mit ihrem Mann Ephraim verkracht hat. Al, Kelly und Bud sind sich schnell einig: Die Frau muss verschwinden. Peggy bittet Ephraim, sich wieder mit seiner Frau zu versöhnen und sie nach Hause zu holen. Doch der Hinterwäldler hört nur auf echte Männer. Deshalb müssen Al und Bud mit ihm auf eine Bärenjagd, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Al ist in seiner Tapferkeit wirklich überzeugend.
