Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Auf Bärenjagd

Sony PicturesStaffel 10Folge 11
Auf Bärenjagd

Auf BärenjagdJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 11: Auf Bärenjagd

23 Min.

Peggys verfressene Mutter sucht mal wieder die Bundys heim, weil sie sich mit ihrem Mann Ephraim verkracht hat. Al, Kelly und Bud sind sich schnell einig: Die Frau muss verschwinden. Peggy bittet Ephraim, sich wieder mit seiner Frau zu versöhnen und sie nach Hause zu holen. Doch der Hinterwäldler hört nur auf echte Männer. Deshalb müssen Al und Bud mit ihm auf eine Bärenjagd, um ihre Männlichkeit zu beweisen. Al ist in seiner Tapferkeit wirklich überzeugend.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen