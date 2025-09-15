Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Blond und blonder

Sony PicturesStaffel 10Folge 8
Blond und blonder

Eine schrecklich nette Familie

Folge 8: Blond und blonder

23 Min.Ab 12

Marcy hat eine Tauschaktion "Waffen gegen Spielzeug" initiiert. Auch die Bundys wollen etwas beisteuern. Dabei bricht sowohl bei den Bundys als auch bei den D'Arcys der Spieltrieb durch - und der wirkt erotisierend. Währenddessen trifft Kelly auf einer Party ihre ehemaligen Freundinnen von der Highschool wieder. Die Mädchen wollen sich an allen Jungs rächen, von denen sie einmal sitzen gelassen wurden. Bud mischt dabei kräftig mit, und schließlich geht alles drunter und drüber.

