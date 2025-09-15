Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Blond und blonder
23 Min.Ab 12
Marcy hat eine Tauschaktion "Waffen gegen Spielzeug" initiiert. Auch die Bundys wollen etwas beisteuern. Dabei bricht sowohl bei den Bundys als auch bei den D'Arcys der Spieltrieb durch - und der wirkt erotisierend. Währenddessen trifft Kelly auf einer Party ihre ehemaligen Freundinnen von der Highschool wieder. Die Mädchen wollen sich an allen Jungs rächen, von denen sie einmal sitzen gelassen wurden. Bud mischt dabei kräftig mit, und schließlich geht alles drunter und drüber.
