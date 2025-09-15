Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Nichtswürden Al
23 Min.Ab 12
Die Biersteuer wird erhöht, und Al und seine Kumpels fürchten um ihr Feierabendbierchen. Als Al erfährt, dass man als staatlich anerkannte Kirche steuerfrei bleibt, macht er flugs aus dem "No Ma'am"-Club die "No Ma'am"-Kirche. Ganz im Stil der amerikanischen Prediger erläutert er auf einer offiziellen Kirchenversammlung die Ziele dieser Glaubensgemeinschaft - als da sind Säufertum, Chauvinismus und andere Errungenschaften der westlichen Zivilisation ...
