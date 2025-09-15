Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Ab nach Florida (2)
23 Min.Ab 12
Während Marcy - immer noch total wütend - auf dem Weg nach Florida ist, amüsieren sich Jefferson, Al und Griff am Strand und lassen sich von tollen Mädchen verwöhnen. Sie staunen nicht schlecht, als ihnen Kelly und deren Freundinnen über den Weg laufen. Kelly lässt sich zur Teilnahme bei einer Miss-Wahl überreden und wird dabei von ihrem Vater kräftig unterstützt. Er sieht sich schon als reichen Mann, und deswegen hilft er auch ein bisschen nach und manipuliert die Wahl.
