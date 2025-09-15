Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Schuhgeschäft mit Aussicht
23 Min.Ab 12
Als Chefin hat zu einem internen Mitarbeiterwettbewerb aufgerufen: Gesucht ist die beste Idee für den Nachbarladen, den sie mieten will. Als Kelly vom Aerobic-Studio nach Hause kommt, beschwert sie sich über die blöde Anmache der Männer. Das bringt Al auf eine glänzende Idee: Er denkt an ein Aerobic-Studio neben dem Schuhgeschäft. Da könnte man dann nämlich kleine Löcher in die Wand bohren und sich so den Arbeitsalltag versüßen ...
