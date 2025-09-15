Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Ein Dodge für Japan
23 Min.Ab 12
Um in der Bank aufzusteigen, organisiert Marcy ein Essen für den Vorstandsvorsitzenden aus Japan, Mr. Shimokawa. Der Abend verläuft ziemlich chaotisch, und Marcy ist von ihrer Beförderung weiter weg denn je. Doch dann erhält sie doch eine Chance: Mr. Shimokawa, ein leidenschaftlicher Oldtimer-Sammler, gibt ihr den neuen Job, wenn es ihr gelingt, Al zum Verkauf seines alten Dodges zu bewegen. Der treibt natürlich den Preis für seine Schrottkarre in Schwindel erregende Höhen.
