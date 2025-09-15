Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Das Wundermittel
23 Min.Ab 6
Kelly hat eine Rolle in einem Film über Madame Curie bekommen, dabei hat sie von deren Leben und Werk nicht den leisesten Schimmer. Auf Buds Vorschlag gibt sie sich als Universitätsprofessorin aus, um Erfahrungen für ihre Rolle zu sammeln. In ihrem Labor erfindet sie ein Haarwuchsmittel, über dessen Wunderwirkung Al sehr erfreut ist. Weniger begeistert ist er aber von dessen Nebenwirkung: Es macht nämlich unbändige Lust auf Sex - und davon will Al ja nun wirklich nichts wissen.
