Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Müllomania
23 Min.
In Chicago stinkt es zum Himmel, denn seit Wochen streikt die Müllabfuhr. Um sich Luft zu verschaffen, wirft jeder seinen Müll in den Garten des Nachbarn. Dass Al und seine Familie dabei die besten Tricks auf Lager haben, treibt Marcy in den Wahnsinn. Um den ganzen Problemen aus dem Weg zu gehen, finden Al und Jefferson eine ganz persönliche Lösung: Sie melden sich freiwillig zur Nationalgarde. Nach harter Ausbildung erhalten sie einen besonderen Auftrag - bei der Müllentsorgung.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick