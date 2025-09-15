Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Kelly im Fernsehland
22 Min.
Kelly bekommt ihre große Chance beim Fernsehen: In einer Kindersendung spielt sie die Prinzessin. Als solche muss sie den Kleinen aus einem Märchenbuch vorlesen. Doch Kelly macht ihre Sache wider Erwarten sehr gut; die Einschaltquoten steigen und steigen. Ab sofort ist sie der Star der Mannschaft. Das steigt ihr zu Kopf, sie besteht darauf, dass wichtige Mitarbeiter gefeuert werden - darunter auch Bud. Doch der weiß sich zu rächen, womit Kellys Fernsehkarriere auch beendet ist.
