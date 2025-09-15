Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Nie wieder Urlaub
22 Min.Ab 12
Die Bundys fahren ohne einen Cent in Urlaub. Der Grund: In dem Hotel gibt es einen Glücksbrunnen, in den die Touristen Münzen werfen. Peggy und Kelly haben diese feuchte Angelegenheit bald satt. Sie nehmen an einem Talentwettbewerb für Countrysängerinnen teil. Sie gewinnen den ersten Preis von 500 Dollar tatsächlich - weil sie die einzigen Teilnehmerinnen sind. In ihrem Größenwahn träumen die beiden von einer Welttournee. Doch dann taucht Countrysängerin Tammy Wynette auf ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick