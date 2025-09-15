Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Teuflisch gut
23 Min.Ab 6
Al will eine Chipstüte fangen - und knallt mit dem Kopf gegen den Esstisch. In seiner Bewusstlosigkeit erscheint ihm der Teufel höchstpersönlich und nimmt ihn zu sich in die Hölle. Dort gefällt es Al zunächst sehr gut, denn die Hölle ist familienfreie Zone. Doch als ihm Peggy, Kelly und Bud nachfolgen, beginnt für den armen Al die Hölle in der Hölle. Als er wieder aus seiner Ohnmacht erwacht, stellt Al fest, dass man nicht unbedingt erst sterben muss, um in die Hölle zu kommen.
