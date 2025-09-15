Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Schreckliche Weihnachten
23 Min.Ab 12
Weihnachten: Die D'Arcys haben sich eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe aus Bayern kommen lassen, und Peggy entdeckt ihre Leidenschaft fürs Lebkuchen Backen. In ihrem Backwerk stellt sie die gesamte Nachbarschaft maßstabsgetreu dar. Ausgerechnet zu Weihnachten werden Al und Griff gefeuert. Daraufhin versuchen sie, als Bänkelsänger und Zugführer einer Elfen-Eisenbahn Geld zu verdienen. Bud und Kelly dagegen bessern das Einkommen auf ihre Weise auf: durch Erpressung.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick