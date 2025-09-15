Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Ein Stück vom Kuchen
23 Min.Ab 12
Thanksgiving wird selbst im Hause Bundy gefeiert. Al freut sich schon auf den Spezialkuchen von Tante Maddy, dessen Rezept auf einer alten Familientradition beruht. Doch ausgerechnet jetzt stirbt Tante Maddy. Zwar hat sie noch einen letzten Kuchen gebacken, doch der soll ihr in den Sarg mitgegeben werden. So steht es im Testament. Doch der Gierschlund Al hält sich nicht daran: Er versucht nun alles, um an ein Stück dieses letzten Kuchens heranzukommen.
