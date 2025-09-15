Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 11Folge 2
23 Min.Ab 12

Al und Griff kommen dahinter, dass ihre Chefin Gary eine illegale Schuhfabrik betreibt, in der sie ausschließlich Kinder beschäftigt. Sie starten sofort einen Erpressungsversuch, doch der ist einfach zu ungeschickt eingefädelt. Währenddessen hat Peggy Schwierigkeiten mit einem unerwünschten Werbegeschenk: einem Mikrowellengerät. Zusammen mit Kelly probiert sie das mysteriöse Ding aus und versucht, vor Al geheim zu halten, dass sie kocht.

