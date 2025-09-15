Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 11Folge 19
Folge 19: Lachfalten und Krähenfüße

23 Min.Ab 12

Jefferson hat Geburtstag. Weil er nun doch schon auf die Vierzig zugeht, hat er panische Angst, dass sich Marcy einen jüngeren Mann zulegt. Dagegen muss etwas unternommen werden: abends Gurkenscheiben aufs Gesicht, tagsüber ins Fitnesscenter. Als ihm dort ein Job angeboten wird, sagt er sofort zu, denn der Umgang mit vielen hübschen Mädchen hält bekanntlich jung - und ist als Therapie Gurkenscheiben allemal vorzuziehen. Seine Frau Marcy aber sieht das ganz anders.

Sony Pictures
