Eine schrecklich nette Familie
Folge 15: Scheiden tut weh (2)
22 Min.
Die Trennung der Bundys scheint unvermeidlich. Al zieht aus dem Haus aus und nimmt nur seine heiß geliebte höchstpersönliche Klobrille mit. Doch anstatt Trübsal zu blasen, stürzt er sich in sein neues Junggesellenleben. Peggy aber macht eine tiefe Krise durch: Sie sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa und weint den regelmäßigen Einkünften ihres Mannes nach. Schließlich gelingt es Marcy und den Kindern, sie mit einer Idee aufzuheitern: Ein reicher Stiefvater muss her.
