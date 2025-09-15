Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Das Barbecue
24 Min.Ab 12
Al verkündet das alljährliche Bundy-Barbecue. Er lädt Steve und Marcy unter einer Bedingung ein: Sie müssen das Essen für alle mitbringen. Die beiden kommen gerade mit einer Urne zurück, in der die Asche der verstorbenen Tante Tuney aufbewahrt wird. Als Peggy den Grill umstößt, verweht die Asche vom Vorjahr - und die ist nötig für gute Hamburger. Also schickt sie ihre Kinder los, Asche aus der Nachbarschaft zu besorgen. Was liegt für Kelly dabei näher als die Urne Tante Tuneys?
Weitere Folgen in Staffel 4
