Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 4Folge 6
Folge 6: Her mit den kleinen Französinnen

24 Min.Ab 6

Um das Familienbudget aufzubessern, beschließen die Bundys, eine Austauschschülerin aufzunehmen. Kelly freut sich auf eine "große Schwester", Bud auf eine hübsche, junge Französin in "greifbarer" Nähe. Am ersten Schultag gibt Kelly der schüchternen Yvette noch Tipps, wie sie Bekanntschaften machen kann. Doch bald ist Yvette der Star der Schule: Alle Jungs schwärmen für die kleine Französin. Kelly, die von den Jungs nicht mehr beachtet wird, sinnt verzweifelt auf Rache.

