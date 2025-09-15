Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Las Vegas (1)
24 Min.Ab 12
Niemand hätte es für möglich gehalten, aber nun wird das Unfassbare wahr: Al Bundys Nachbar Steve verlässt seine Frau Marcy. Natürlich ist die Arme völlig fertig. Während Steve zum Penner verkommt, überredet die stets mitfühlende Peggy ihre Nachbarin zu einer kleinen Abwechslung: einem Urlaub in Las Vegas zu zweit. Doch schon bald sind Gatte Al und die Kinder den beiden Ausreißerinnen auf den Fersen. Dadurch entwickelt sich der Urlaub im Spielerparadies anders als gedacht.
