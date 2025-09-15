Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Der Sparstrumpf
24 Min.
Als Al Bundys Wagen endgültig den Geist aufgibt, beschließt er, sich einen neuen anzuschaffen. Darauf spart er nun schon seit zehn Jahren. Die 5.000 Dollar dafür sind in einem Schuhkarton im Garten vergraben. Leider ist ihm Peggy zuvorgekommen: In dem Karton befinden sich nur noch 800 Dollar. Dafür hat Peggy eine andere Idee: Sie schickt Al zu einem Gebrauchtwagenhändler, den sie persönlich kennt. Dieser dreht Al schließlich einen Wagen an, der verdächtig seinem alten gleicht ...
