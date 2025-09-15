Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Wochenende im Wald
24 Min.Ab 6
Aufschneider Bud hat den Kindern erzählt, sein Vater Al sei der Urgroßenkel eines berühmten Waldläufers und Trappers. Daraufhin belagern die Kinder so lange das Bundy-Haus, bis Al mit ihnen ein Wochenende im Wald verbringt. Dort erzählt Al eine Räuberpistole nach der anderen. Dann bekommen die Kinder Hunger. Und nun fällt dem legendären Waldläufer-Urgroßenkel ein, dass er den Proviant vergessen hat. Dass sich der geniale Trapper verlaufen hat, macht die Lage nicht besser ...
