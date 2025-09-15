Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Al wird Unternehmer
24 Min.
Weil Bud und Kelly die Telefonrechnung in astronomische Höhen getrieben haben, sind die Bundys finanziell am Ende: Sämtliche Kreditkarten wurden gesperrt, nichts geht mehr. Als Al von einem Kunden wegen Fußproblemen angerufen wird, kommt ihm die Idee mit der "Telefonberatung für Fußprobleme". Einen Geschäftskredit von 50.000 Dollar bewilligt ihm Steve, der in seiner Bank durch die guten Abschlüsse eine Reise nach Hawaii gewinnen will. Wenig später ist Steve seinen Job los.
