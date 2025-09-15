Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 4Folge 19
Folge 19: Wer trifft mehr?

24 Min.

Peggys Geburtstag steht an, und sie hofft sehr, dass sich Al etwas Besonderes ausdenkt. Doch Al will mit ihr zum Bowling: Er hat für diesen Tag, an dem er Mr. Weavers Rekord brechen will, wochenlang trainiert. Während er auf der einen Bahn loslegt, amüsiert sich Peggy auf einer anderen - und bowlt einen Strike nach dem anderen. Tatsächlich gelingt es Al, Weavers Rekord zu brechen, doch Peggy sorgt für die eigentliche Überraschung des Abends ...

Sony Pictures
