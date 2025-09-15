Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Staatlich geprüfte Hausfrau
24 Min.Ab 12
Peggy will endlich ihren Highschool-Abschluss nachholen. Damals fehlte ihr nur die Prüfung in Haushaltsführung. Um sich darauf vorzubereiten, sucht sie sich Kellys Klasse aus. Die Prüfung besteht nun darin, eine bestimmte Mahlzeit zuzubereiten. Kelly erwischt den Wackelpudding, Peggy muss Lammschultern anrichten. Als alles fertig ist und die Köchinnen erschöpft ins Bett fallen, bekommt Al Heißhunger ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick