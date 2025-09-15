Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Der Aussteiger
24 Min.Ab 6
Wegen des letzten Bundy-Kredits muss Marcy in ihrer Bank wieder als Kassiererin arbeiten, Steve ist arbeitslos. Er soll sich einen neuen Job suchen, geht aber lieber mit den Bundys in den Zoo. Dort sieht er eine Schildkröte, die ihm leid tut. Währenddessen wird Marcy, die einen Bankräuber überwältigt hat, angeschossen. Dafür erhält sie 25.000 Dollar Belohnung. Exakt die Summe, gegen die Steve, der die Schildkröte im Lake Michigan ausgesetzt hat, auf Kaution freikäme.
