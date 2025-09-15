Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Begrabt mich neben Fuzzy
23 Min.Ab 6
Al sieht sich einen alten Western im Fernsehen an. Zufrieden stellt er fest, dass sein Lieblingsschauspieler Fuzzy McGee immer noch fest im Sattel sitzt. Kurz darauf wird die Nachricht eingeblendet, dass Fuzzy unlängst verstorben ist. Das veranlasst Al, über sein eigenes bisheriges Leben nachzudenken. Dann steht sein Entschluss fest: Er verkündet, dass er neben Fuzzy und dessen Maultier begraben werden will. Ehefrau Peggy protestiert lautstark - vergeblich.
