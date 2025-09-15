Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für Bier gegen Wein

Sony PicturesStaffel 7Folge 7
Folge 7: Für Bier gegen Wein

23 Min.

Al hört, dass bei der kommenden Wahl auch über eine neue Biersteuer abgestimmt werden soll. Ihm ist klar: Dagegen muss gekämpft werden! Marcys politische Argumente werden einfach vom Tisch gefegt. Al verdonnert seine Familie dazu, geschlossen gegen die Biersteuer zu stimmen. Doch nach der Wahl gibt es ein böses Erwachen: Die Mehrheit war für die Steuer. Nun initiiert Al einen Marsch durch Chicago - und davor bekommt sogar der Stadtrat Angst.

