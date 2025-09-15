Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Wer küsst die Braut?
23 Min.Ab 12
Die Bundys sind zur Hochzeit von Cousin Jimmy eingeladen. Während Peggy Al mit ihren Kleidersorgen nervt, lässt sich Bud von Kelly Anmachtipps geben. Vor der Feier verschwinden die Brautjungfern, um sich in schwarze Lederminiröcke zu kleiden. Als ein fremdes Mädchen Bud nach den anderen fragt, probiert er seine Anmache aus. Mit Erfolg: Die zwei landen im Bett. Dann erst erfährt er, wer das Mädchen ist: die Braut! Und der Bräutigam ist ein psychopathischer Ex-Häftling ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick