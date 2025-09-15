Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Altenspiele

Sony PicturesStaffel 7Folge 19
Die Altenspiele

Die AltenspieleJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 19: Die Altenspiele

23 Min.

Al ist entsetzt: Um in den Genuss der Seniorenermäßigung zu kommen, hat Peggy an der Kinokasse behauptet, er sei 65 Jahre alt - und die Kassiererin hat nicht daran gezweifelt. Doch dann wird ihm klar, dass man als Senior Geld sparen kann. Er macht sich als Rentner zurecht und erschleicht sich einen Seniorenausweis. Als er zu den Sportspielen der Senioren eingeladen wird, sieht er sich schon als Sieger ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen